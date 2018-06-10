أبرز أخبار التوك شو السبت 9/6/2018: لقاء السيسي بمنتخب مصر وصدمة مجدي عبدالغني
الأحد 10/يونيو/2018 - 01:11 ص
داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
وائل الإبراشي يكشف حقيقة انتقاله لـmbc (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ما تردد حول انتقاله لفضائية "mbc"، قائلًا: "دريم والمستشار ترك آل شيخ وأنا نفينا هذا الخبر، وإندهشنا من نشر صحف كبيرة هذا الخبر".
مجدي الجلاد: "لو أملك السلطة لقولت لأحمد موسى متزودهاش"
علق الإعلامي مجدي الجلاد، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة حول شخصية المذيع الذي سيقوم بوقفه عن العمل لو كانت لديه السلطة، قائلًا: "ممكن أقول لصديقي العزيز أحمد موسى ما تزودهاش، وهقول لبسمة وهبي براحة على الضيوف شوية".
وزير البترول الأسبق: دعم السلع خطأ تاريخي موروث (فيديو)
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن دعم السلع خطأ تاريخي موروث، مشيرًا إلى أن السلع المدعمة يحصل عليه الغني والفقير.
أحمد موسى يكشف سبب استبعاد مجدي عبدالغني من رئاسة بعثة المنتخب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أسباب استبعاد الكابتن مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، وتكليف الكابتن عصام عبدالفتاح، بترأس بعثة المنتخب الوطني في روسيا بدلًا منه.
متحدث "الرئاسة" يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع بعثة المنتخب الوطني
أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني لحثهم على بذل الجهد في كأس العالم.
أسامة كمال: "الناس منتظره الأرض تخرج غاز ودهب عشان نوزعه"
استنكر المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنتظار جميع المواطنين في مصر استخراج الثروات المعدنية كالذهب.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
وائل الإبراشي يكشف حقيقة انتقاله لـmbc (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ما تردد حول انتقاله لفضائية "mbc"، قائلًا: "دريم والمستشار ترك آل شيخ وأنا نفينا هذا الخبر، وإندهشنا من نشر صحف كبيرة هذا الخبر".
مجدي الجلاد: "لو أملك السلطة لقولت لأحمد موسى متزودهاش"
علق الإعلامي مجدي الجلاد، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة حول شخصية المذيع الذي سيقوم بوقفه عن العمل لو كانت لديه السلطة، قائلًا: "ممكن أقول لصديقي العزيز أحمد موسى ما تزودهاش، وهقول لبسمة وهبي براحة على الضيوف شوية".
وزير البترول الأسبق: دعم السلع خطأ تاريخي موروث (فيديو)
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن دعم السلع خطأ تاريخي موروث، مشيرًا إلى أن السلع المدعمة يحصل عليه الغني والفقير.
أحمد موسى يكشف سبب استبعاد مجدي عبدالغني من رئاسة بعثة المنتخب
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أسباب استبعاد الكابتن مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، وتكليف الكابتن عصام عبدالفتاح، بترأس بعثة المنتخب الوطني في روسيا بدلًا منه.
متحدث "الرئاسة" يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع بعثة المنتخب الوطني
أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بأعضاء المنتخب الوطني لحثهم على بذل الجهد في كأس العالم.
أسامة كمال: "الناس منتظره الأرض تخرج غاز ودهب عشان نوزعه"
استنكر المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنتظار جميع المواطنين في مصر استخراج الثروات المعدنية كالذهب.
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