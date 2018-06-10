حازم إمام: أتوقع تألق تريزيجيه وكهربا والنني في المونديال

توقع حازم إمام عضو اتحاد الكرة تألق محمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود كهربا في مونديال روسيا 2018.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "أتوقع تألق تريزيجيه في المونديال وكنت أتوقع تألقه في بلجيكا فور انضمامه لأندرلخت وصدمت لعدم نجاح تجربته معه ولكنه تمكن من العودة لمستواه في تركيا".

واختتم إمام تصريحاته قائلا: "كما أتوقع كلا من النني وحجازي ومن المحتمل كهربا".