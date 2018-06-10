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حازم إمام: أتوقع تألق تريزيجيه وكهربا والنني في المونديال

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:41 ص
حازم إمام: أتوقع تألق تريزيجيه وكهربا والنني في المونديال
حازم إمام
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ريهام عبد المحسن
 

 

توقع حازم إمام عضو اتحاد الكرة تألق محمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود كهربا في مونديال روسيا 2018.

 

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "أتوقع تألق تريزيجيه في المونديال وكنت أتوقع تألقه في بلجيكا فور انضمامه لأندرلخت وصدمت لعدم نجاح تجربته معه ولكنه تمكن من العودة لمستواه في تركيا".

 

واختتم إمام تصريحاته قائلا: "كما أتوقع كلا من النني وحجازي ومن المحتمل كهربا".

 

المزيد عن: هيكتور كوبر منتخب مصر محمد النني رياضة حازم إمام تريزيجيه أحمد حجازي
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