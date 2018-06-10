حازم إمام: أتوقع تألق تريزيجيه وكهربا والنني في المونديال
الأحد 10/يونيو/2018 - 12:41 ص
ريهام عبد المحسن
توقع حازم إمام عضو اتحاد الكرة تألق محمود تريزيجيه ومحمد النني وأحمد حجازي ومحمود كهربا في مونديال روسيا 2018.
وقال إمام في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت":
"أتوقع تألق تريزيجيه في المونديال وكنت أتوقع تألقه في بلجيكا فور انضمامه لأندرلخت
وصدمت لعدم نجاح تجربته معه ولكنه تمكن من العودة لمستواه في تركيا".
واختتم إمام تصريحاته قائلا: "كما أتوقع كلا من النني
وحجازي ومن المحتمل كهربا".
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