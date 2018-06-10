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تريزيجيه ورمضان صبحي يخطفان الأنظار بمران المنتخب

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:28 ص
تريزيجيه ورمضان صبحي يخطفان الأنظار بمران المنتخب
منتخب مصر
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محمد الصو
 

 

ظهر الثنائي رمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بشكل لافت للنظر خلال مران المنتخب الأخير والذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم، استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

 

ولاقى الثنائي تشجيعًا كبيرًا من المتواجدين داخل الملعب، بعد إحراز كلًا منهما هدفين بطريقة رائعة خلال التقسيمة الجماعية.

 

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، للسفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

 

المزيد عن: منتخب مصر لكرة القدم رياضة رمضان صبحي تريزيجيه الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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