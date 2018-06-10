غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)

أنهي منذ قليل، فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني تدريباته، على استاد الغزل استعدادا للموسم الجديد، والذي انطلق في العاشرة مساء السبت.

شهد المران حضور الجماهير لدعم الفريق، حيث وجهت التحية والتشجيع لجميع اللاعبين وصابر عيد المدير الفني الجديد، وطالبتهم بالصعود إلى دوري الأضواء.

يذكر أن غزل المحلة ضم ١٤ لاعبا في فترة الانتقالات الصيفية وأبقى على ١٠ لاعبين من القوام القديم للفريق.