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غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:24 ص
غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)
غزل المحلة
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سارة سالم
 

أنهي منذ قليل، فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني تدريباته، على استاد الغزل استعدادا للموسم الجديد، والذي انطلق في العاشرة مساء السبت.

 

شهد المران حضور الجماهير لدعم الفريق، حيث وجهت التحية والتشجيع لجميع اللاعبين وصابر عيد المدير الفني الجديد، وطالبتهم بالصعود إلى دوري الأضواء.

 

يذكر أن غزل المحلة ضم ١٤ لاعبا في فترة الانتقالات الصيفية وأبقى على ١٠ لاعبين من القوام القديم للفريق.

 

 

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)
غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)
غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)
غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد (صور)
المزيد عن: غزل المحلة صابر عيد رياضة بلدية المحلة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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