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أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 10ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:24 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 10ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية
كنافة - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، التى سجلت ارتفاعًا عن العام الماضى باعتبارها أكلات رمضانية معروفة في مصر خلال رمضان

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الألية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 18 جنيهًا، والجلاش 40 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.
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