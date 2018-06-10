أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 10ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الألية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو البسبوسة 18 جنيهًا، والجلاش 40 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.



رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، التى سجلت ارتفاعًا عن العام الماضى باعتبارها أكلات رمضانية معروفة في مصر خلال رمضان