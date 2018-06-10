هتلر يدفن زوجته حية بعد اكتشاف خيانتها له مع نجله في "نسر الصعيد"













قام "هتلر" الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب في مسلسل "نسر الصعيد" بدفن زوجته التى تجسد دورها الفنانة دينا، وهي على قيد الحياة حيث قام بوضعها في صندوق ودفنها تحت التراب.بدأت أحداث حلقة اليوم بإطلاع الزوجة الأولى لـ"هتلر" الأخير بخيانة زوجته الثانية له، حيث قالت له إن الأخيرة حاولت التقرب من نجله "مسعد" لولا رفض نجله وتهديده لها بإخبار والده بأنها تود وجود علاقة محرمه بينهما، وهذا الامر أشعل غضب "هتلر" الذى توجه إلى غرفة زوجته الثانية واصطحبها إلى خارج المنزل وبمساعدة رجاله قام بدفنها حية."نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.