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أسعار الخضروات اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:20 ص
أسعار الخضروات اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
خضروات - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيها، البامية 10 جنيهات، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 8 جنيهات، الفلفل البلدي 3 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.
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