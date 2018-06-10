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راقص العكاز: صلاح أعطاني سر نجاحه

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:17 ص
راقص العكاز: صلاح أعطاني سر نجاحه
محمد صلاح
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محمد الصو
 

 

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الذهاب لتلبية رغبة محمود عبده والملقب بـ"راقص العكاز" وإلتقاط صورة تذكارية معه.

 

وكشف عبده عن الحديث الذي جمعه مع أيقونة الشعب المصري والذي استمر لبضعة ثواني قائلًا: "قلت لصلاح، أنا نفسي أبقى زيك في كل حاجة".

 

وأضاف: "صلاح قال لي، علشان تبقى أحسن مني لازم تكون قريب من ربنا".

 

ويخوض المنتخب الوطني، مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

 

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح رياضة راقص العكاز الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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