راقص العكاز: صلاح أعطاني سر نجاحه

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على الذهاب لتلبية رغبة محمود عبده والملقب بـ"راقص العكاز" وإلتقاط صورة تذكارية معه.

وكشف عبده عن الحديث الذي جمعه مع أيقونة الشعب المصري والذي استمر لبضعة ثواني قائلًا: "قلت لصلاح، أنا نفسي أبقى زيك في كل حاجة".

وأضاف: "صلاح قال لي، علشان تبقى أحسن مني لازم تكون قريب من ربنا".

ويخوض المنتخب الوطني، مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.