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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:19 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
فاكهة - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 15 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.
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