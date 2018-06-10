عاجل.. "السيسي" يشيد بمبادرة العاهل السعودي لدعم الأردن

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن امتنانه لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكلٍ من سمو الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور جلالة الملك عبد الله بن الحسين.





وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أقدر جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة، وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم إستقرار الأردن الشقيق، كما أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والإستقرار بالأردن الشقيق".







