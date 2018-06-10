ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. "السيسي" يشيد بمبادرة العاهل السعودي لدعم الأردن

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:17 ص
عاجل.. السيسي يشيد بمبادرة العاهل السعودي لدعم الأردن
السيسي
طباعة
كساب أحمد
 
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن امتنانه لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز للاجتماع بكلٍ من سمو الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور جلالة الملك عبد الله بن الحسين.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أقدر جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة، وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم إستقرار الأردن الشقيق، كما أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز لجلالة الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والإستقرار بالأردن الشقيق".


المزيد عن: سلمان بن عبدالعزيز دعم الاردن العاهل السعودي السعودية الرئيس عبد الفتاح السيسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 12:30:01 AM