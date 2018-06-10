سري صيام: وزير العدل لا رئاسة له على القضاء



وأوضح "صيام"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن المادة رقم 184 في دستور عام 2014 نصت على أن السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، لذلك لا يسمح بالتدخل في القضاء لأى سبب كان.



وشدد على ضرورة عدم التحدث في حكم نهائي وليس باتا لأنه يقبل النقد، والتحدث يجب أن يكون من خلال الإجراءات التي رسمها القانون في المحاكمة.



ونوه رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق إلى أنه أصدر قرارا بحظ ربث وتسجيل المحاكمات الجنائية في التلفزيون أو أي وسيلة إعلامية أخرى، فضلًا عن منع المستشارين بالتحدث حول القضايا المختلفة، منوها أنه عقب القرار، صفوت الشريف اتصل به وقال له أن هناك معترضين على هذا القرار ولكنه تمسك بموقفه، وعقب تركه المجلس عاد الأمر كما هو.



أكد المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن منصب وزير العدل يعد سلطة تنفيذية لذلك لا رئاسة له على القضاء، موضحًا أنه لا يوجد اختصاصات قضائية لوزير العدل فيما يختص بالعمل القضائي.