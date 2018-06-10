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سري صيام: الكثيرون من القضاة يسيئون للقضاء أبلغ إساءة

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:52 ص
سري صيام: الكثيرون من القضاة يسيئون للقضاء أبلغ إساءة
المستشار سري صيام
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جهاد جمال
 
قال المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إنه كان لديه ميول للعمل بالقضاء منذ صغره، مشيرًا إلى أنه تخرج من كلية الحقوق وكان ترتيبه الخامس على دفعته.

وسرد صيام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أنه تم تعيينه بنيابة بولاق الدكرور كمساعد للنيابة، مشيرًا إلى أن أول قضية ترافع فيها قام قاضي الجلسة بتدوين أن المحكمة تثني على النيابة حسن مرافعتها، وأن يبلغ هذا الثناء للنائب العام. 

وأوضح رئيس مجلس القضاء، أنه لا بد من المرافعة، مستكملًا: "الكثيرون من أعضاء النيابة حينما تطلب منهم المرافعة يقومون ويقولون التهمة ثابتة والنيابة مصممة على الطلبات"، مضيفًا: "هذا يسئ للقضاء أغلب إساءة".
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