أسعار الحديد اليوم الأحد 10ـ 6ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية



فيما سجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 11950 جنيهًا، والجارحي سعر 11850 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11850 جنيهًا للطن.



كانت قد شهدت أسعار حديد التسليح أمس، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12150 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 11950 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 11950 جنيهًا.



فيما سجل طن حديد المصريين سعر 11950 جنيهًا، وطن حديد المركبي سعر 12150 جنيهًا، والجارحي سعر 11950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 11950 جنيهًا للطن.



شهدت أسعار حديد التسليح اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 12250 جنيهًا، وسجل طن حديد بشاي 12080 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12050 جنيهًا.