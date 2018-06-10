سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، في بنوك محافظة الإسماعيلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري في سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.

