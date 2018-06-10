ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:10 ص
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
ريال سعودي - ارشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، في بنوك محافظة الإسماعيلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري في سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي.
المزيد عن: مصر ريال جنيه بنوك محافظة الإسماعيلية الإسماعيلية اخبار مصر أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 12:30:04 AM