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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10ـ 6ــ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:09 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10ـ 6ــ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
دولار - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الأحد، بمحافظة الإسماعيلية، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

ولقد سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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