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"مستقبل وطن": من حقنا أن يكون لنا كيان مستقل تحت قبة البرلمان (فيديو)

الأحد 10/يونيو/2018 - 12:44 ص
مستقبل وطن: من حقنا أن يكون لنا كيان مستقل تحت قبة البرلمان (فيديو)
حسام الخولي
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ميسون أبو الحسن - تصوير: نرمين فتحي
 
قال المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بعد اندماجه مع جمعية من أجل مصر، يعمل الآن على التنظيم وتشكيل هيئة المكتب، بالإضافة إلى الانتهاء من أماناته ومقراته بالمحافظات المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش مشاركته بحفل إفطار نظمه الحزب لأطفال مستشفى 57357 والأيتام، أن الحزب يعمل على أن يتواجد بالشارع في أقرب وقت ممكن، ليكون وسيطًا بين المواطن والمسؤولين.

وتابع: "في خلال شهرين ستظهر النتائج، نعمل يوميًا لـ3 صباحًا، وسنكون في تعاون مستمر وتواجد بالشارع المصري".

وفيما يخص استمرار الحزب بائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، أكد "الخولي" أن الحزب من حقه أن يكون كيان مستقل بمجلس النواب، خاصة بعد اندماج شخصيات عامة.

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