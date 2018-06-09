نجوم المونديال (5) - الأسطورة البرازيلية "بيليه" ملك كرة القدم





"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





بطل حكايتنا المونديالية اليوم هو أسطورة حقيقية في عالم كرة القدم حقق العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات علي كافة المستويات خلال مسيرة كروية طويلة، صال وجال في الملاعب وأمتع عشاق الساحرة المستديرة بمهاراته وقدراته الرائعة وأهدافه الحاسمة، يراه الكثيرون أنه "ملك" كرة القدم، البطل الذي نتحدث عنه هو الجوهرة السوداء "بيليه".





ولُد أديسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه" في 23 أكتوبر لعام 1940، في مدينة "تريس كاراكوس" التابعة لـ "ميناس جرياس" بالبرازيل، لأب كان يلعب في نادي فلومينيزي ويدعي "دوندينهو" وأمه اسمها سيلستي، وقد سمي تيمنًا بالعالم الأمريكي توماس أديسون، ويسمى في عائلته باسم "ديكو"، ولم يحصل على اسمه بيليه إلا في أيام الدراسة، وقد أطلق عليه هذا الاسم لأنه لم يعرف كيف ينطق اسم لاعبه المفضل حارس مرمى نادي فاسكو دي جاما بيلي، ولم يكن "بيليه" يحب هذا الاسم، وقد طرد من المدرسة لأنه لكم زميله الذي أطلق عليه هذا الاسم، ولكنه ظل ملتصقا به، واسمه يعني "المعجزة".





و نشأ بيليه في باورو بمدينة ساو باولو، وقد جمع الأموال من خلال عمله مع نادي باورو أثلتيك كلوب، حيث كان ينظف أحذيتهم في أيام المباريات، وقد تعلم لعب الكرة من والده الذي كان يلعب في نادي أتلتيكو مينيرو، والذي أصيب في ركبته مما أضطره إلى اعتزال الكرة.





و كان فريق بيليه الأول هو فريق شوزليس ونس، وقد تأسس هذا الفريق على يد بيليه وبعض من أصدقائه، وقد شاركوا في العديد من البطولات المحلية، وتتطلب هذه البطولات ارتداء أحذية رياضية، وقد غيروا اسم فريقهم إلى أميركوينها، وقد لعبوا في المباراة النهائية في إستاد بي أيه كي، وقد فاز بيليه بلقب هداف البطولة.





و في عام 1954، انتقل بعض لاعبي الفريق إلى نادي باوكينهو للناشئين، والذي يدربه اللاعب السابق فالديمير دي بريتو، الذي لعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1934، وقد فاز الفريق بكأس الناشئين في عام 1954، وقد سجل بيليه 148 هدف في 33 مباراة.





و في عام 1955 انتقل "بيليه" إلى نادي سانتوس وكان عمره 15 عامًا ليبدأ مسيرة احترافية ناجحة مع الفريق، ومنذ ظهوره الأول، توقع النقاد الرياضيون بأنه سيكون من أفضل اللاعبين في العالم، وشارك مع الفريق البرازيلي في 638 مباراة وسجل 619 هدف.

انتقل "بيليه" عام 1975 إلي نادي نيويورك كوزموس الأمريكي ولعب معه عامين وشارك في 56 مباراة وسجل 31 هدف قبل أن يُسدل الستار علي مسيرته الكروية.





حقق "بيليه" عدة بطولات خلال مشواره الكروي أبرزها: " دوري ساو باولو "11 مرة" – كأس البرازيل "6 مرات" – كأس ليبرتادوريس "مرتين" – كأس إنتركونتنينتال "مرتين" – لقب الدوري الأمريكي مع نادي كوزموس مرة و وحيدة".





أما عن مسيرته الدولية فلعب بيليه أول مباراة مع منتخب البرازيل في 7 يوليو 1956 أمام منتخب الأرجنتين ، وفاز منتخب التانجو 2-1، وسجل بيليه هدفه الدولي الأول، قبل أن يبلغ السابعة عشر بأربعة أشهر، وشارك "بيليه" في بطولة كأس العالم 4 مرات واستطاع الفوز باللقب العالمي مع منتخب بلاده أعوام 1958 ، 1962 ، 1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وهو أيضاً الهداف التاريخي لمنتخب السامبا البرازيلية برصيد 77 هدفاً سجلها في 92 مباراة.





ووفقًا للإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فإن بيليه هو أنجح هداف الدوريات في العالم، حيث سجل 541 هدفًا في الدوري المحلي، وفي مسيرته الكروية استطاع بيليه تسجيل 1281 هدفاً في 1363 مباراة خاضها، بما في ذلك المباريات الودية الغير الرسمية، و أصبح بذلك أكثر من سجل أهدافاً في تاريخ اللعبة، وتم إدراج الرقم في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وأختير "بيليه" أفضل لاعب في القرن العشرين عام 1999، كما حصل علي جائزة كرة الفيفا الشرفية عام 2013.





وكان يُطلق علي "بيليه" العديد من الألقاب منها: " الجوهرة السوداء " – "الملك بيليه"، وكان يعتبر بطلًا قوميًا في البرازيل.



