القبض على امرأتين من داعش شرقي الموصل

أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد النامس اليوم السبت، عن إلقاء القبض على امرأتين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الدركزلية شرقي الموصل شمال بغداد.





وقال النامس إن "قوة من فوج طوارئ شرطة نينوى ألقت القبض على امرأتين من داعش خلال قيامهما بتوزيع كفالات وإعانات مالية على عوائل عصابات داعش الإرهابية، والخلايا النائمة في منطقة الدركزلية شرقي مدينة الموصل".





وأوضح النامس أنه "تم اقتيادهما إلى قيادة العمليات للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي".



