ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القبض على امرأتين من داعش شرقي الموصل

السبت 09/يونيو/2018 - 10:46 م
القبض على امرأتين من داعش شرقي الموصل
طباعة
د ب أ
 
أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد النامس اليوم السبت، عن إلقاء القبض على امرأتين من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الدركزلية شرقي الموصل شمال بغداد.

وقال النامس إن "قوة من فوج طوارئ شرطة نينوى ألقت القبض على امرأتين من داعش خلال قيامهما بتوزيع كفالات وإعانات مالية على عوائل عصابات داعش الإرهابية، والخلايا النائمة في منطقة الدركزلية شرقي مدينة الموصل".

وأوضح النامس أنه "تم اقتيادهما إلى قيادة العمليات للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء العراقي".

ومازالت مناطق محافظة نينوى تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:30 PM