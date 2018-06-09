"اسباس" يهدي إسبانيا فوزا صعبا أمام تونس استعدادا للمونديال

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوز صعب على نظيره التونسي، بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "كوبان ستاديوم"، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويدين المنتخب الإسباني بهذا الفوز إلى لاعبه المتألق إياجو إسباس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

ويلعب منتخب إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية رفقة كل من بطل أوروبا البرتغال، والمغرب وإيران، في حين يلعب نسور قرطاج في المجموعة السابعة، بجانب كل من بلجيكا وإنجلترا وبنما.