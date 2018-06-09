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وزير الدفاع التركي: نضمن عدم تهديد إس-400 المستوردة من روسيا للناتو

السبت 09/يونيو/2018 - 10:46 م
وزير الدفاع التركي: نضمن عدم تهديد إس-400 المستوردة من روسيا للناتو
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وكالات
 
سعت تركيا مجددا لطمأنة الولايات المتحدة بشأن شرائها منظومات " إس-400" للدفاع الجوي الروسية من موسكو، مؤكدة أنها لا تشكل أي تهديد على حلف الناتو، المنتمية إليه.

وجاء هذا التصريح على لسان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، الذي قال إن جوهر قلق الولايات المتحدة يكمن في مخاوفها من قدرة رادارات "إس-400" على رصد مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس وغيرها من أسلحة الناتو الموجودة في تركيا ونقل بيانات حولها.

وأضاف جانيكلي: "قد شرحنا لهم (الأمريكيون) أننا نضمن ألا تنجم أي تهديدات من إس-400 على أسلحة الناتو.

وجدد تأكيد أنقرة أنها لن تلغي الصفقة المبرمة مع روسيا في ديسمبر 2017 بشأن شراء بطاريتين من المنظومات الصاروخية "إس-400"، قائلا إن الجيش التركي سيحصل عليها والموضوع غير قابل للمناقشة.

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