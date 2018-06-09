الإسماعيلى يضم هداف الدوري التونسي

نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى ضم التونسى ” لسعد الجزيرى ” بعقد مدته ثلاثة مواسم .









كان مجلس إدارة النادى قد دخل فى مفاوضات ” سرية ” مع الدولى التونسى السابق لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم المقبل والذى سيشهد مشاركة الفريق فى ٤ بطولات مختلفة.









يذكر أن ” الجزيرى ” قد حصل على لقب هداف الدورى التونسى موسم ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ برصيد ١٠ أهداف برغم من ترتيب فريقه المتأخر فى جدول المسابقة ( قبل الأخير ) .









يذكر أن الجناح الدولى التونسى قد لعب لأندية النجم الساحلى و مستقبل المرسى و إتحاد بن قردان قبل نجاح الاسماعيلى فى الحصول على خدماته قبل عودته للنجم الساحلى من جديد.



