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الإسماعيلى يضم هداف الدوري التونسي

السبت 09/يونيو/2018 - 10:42 م
الإسماعيلى يضم هداف الدوري التونسي
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الفجر الرياضي
 
نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى ضم التونسى ” لسعد الجزيرى ” بعقد مدته ثلاثة مواسم .


كان مجلس إدارة النادى قد دخل فى مفاوضات ” سرية ” مع الدولى التونسى السابق لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم المقبل والذى سيشهد مشاركة الفريق فى ٤ بطولات مختلفة.


يذكر أن ” الجزيرى ” قد حصل على لقب هداف الدورى التونسى موسم ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ برصيد ١٠ أهداف برغم من ترتيب فريقه المتأخر فى جدول المسابقة ( قبل الأخير ) .


يذكر أن الجناح الدولى التونسى قد لعب لأندية النجم الساحلى و مستقبل المرسى و إتحاد بن قردان قبل نجاح الاسماعيلى فى الحصول على خدماته قبل عودته للنجم الساحلى من جديد.

المزيد عن: لسعد الجزيزي الدوري التونسي الإسماعيلي إبراهيم عثمان
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