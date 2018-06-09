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وزير الرياضة أول الحاضرين لمران المنتخب ولقب جديد لـ"صلاح"

السبت 09/يونيو/2018 - 10:41 م
وزير الرياضة أول الحاضرين لمران المنتخب ولقب جديد لـصلاح
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محمد الصو
 

تواجد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بمدرجات ملعب القاهرة الدولي، لمؤازرة المنتخب الوطني خلال مرانه الأخير قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم.


وحرص عبدالعزيز، على التواجد كأول الحاضرين برفقة اللواء علي درويش رئيس هيئة الاستاد، لمشاهدة المران الختامي تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، والشد من أزرهم قبل السفر إلى العاصمة الروسية موسكو.


وأطلق المذيع الداخلي لملعب القاهرة، لقبًا جديدًا إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وهو "صاروخ الشرق" ليلاقي ترحيبًا شديدًا من الجماهير الحاضرة لمشاهدة المران.


ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للسفر إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

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