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الجمهور يلتقط صورة تذكارية مع عمرو سعد ومحمد النني في حفل إفطار

السبت 09/يونيو/2018 - 10:40 م
الجمهور يلتقط صورة تذكارية مع عمرو سعد ومحمد النني في حفل إفطار
عمرو سعد ومحمد النني
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أحمد رمضان متولي
 

حرص جمهور ومحبي النجم عمرو سعد، ونجم الكرة محمد النني، على التقاط صور تذكارية معهما أثناء تواجدهما في حفل إفطار بأحد فنادق القاهرة، حيث داعبا الفنان واللاعب الجمهور أثناء التقاط الصور خصوصاً الأطفال الذين بدت عليهم مظاهر البهجة والسرور.

 

وينتظر عمرو سعد عرض فيلمه "كارما" بموسم عيد الفطر السينمائي والذي ينافس من خلاله عدد من النجوم منهم ياسمين عبدالعزيز ومحمد عادل إمام وشيكو وهشام ماجد.

 

ويشارك في بطولة فيلم "كارما" كلا من غادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصرى وحسن الرداد وخالد الصاوى ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمى والإعلامى يوسف الحسينى، تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.

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