ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فتاة تخفي وجهها بـ"إيموجي" عقب فوزها بجائزة يانصيب كبيرة

السبت 09/يونيو/2018 - 10:36 م
فتاة تخفي وجهها بـإيموجي عقب فوزها بجائزة يانصيب كبيرة
طباعة
 
فازت سيدة قدمت باسم "إن جراي"، في جامايكا، بجائزة يانصيب تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني، لكنها رفضت أن تعلن هويتها، خشية على ثروتها.

وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، فإن جراي فازت بمئة وثمانين مليون دولار جامايكي، حيث ظهرت واضعة قناع "إيموجي" على وجهها أثناء تسليمها الشيك، خوفًا من استهدافها بسبب ثروتها.

وأعربت جراي، عن سعادتها الغامرة، قائلة إنها كانت غارقة في الديون لكنها ستسدد ما في ذمتها ثم ستستثمر الباقي.
المزيد عن: يانصيب منوعات فتاة تخفي وجهها جامايكا جائزة يانصيب تخفي وجهها بايموجي اخبار متنوعة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:30 PM