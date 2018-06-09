فتاة تخفي وجهها بـ"إيموجي" عقب فوزها بجائزة يانصيب كبيرة

فازت سيدة قدمت باسم "إن جراي"، في جامايكا، بجائزة يانصيب تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني، لكنها رفضت أن تعلن هويتها، خشية على ثروتها.





وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، فإن جراي فازت بمئة وثمانين مليون دولار جامايكي، حيث ظهرت واضعة قناع "إيموجي" على وجهها أثناء تسليمها الشيك، خوفًا من استهدافها بسبب ثروتها.





وأعربت جراي، عن سعادتها الغامرة، قائلة إنها كانت غارقة في الديون لكنها ستسدد ما في ذمتها ثم ستستثمر الباقي.