عدوية وشعبان عبدالرحيم وطارق الشيخ في عزاء مجدي طلعت (صور)

أدى كل من المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، والمطرب طارق الشيخ، واحمد العيسوي، ومجدي الشربيني، على المشاركة في عزاء المطرب الشعبي مجدي طلعت، المقام حاليا أمام قسم الوايلي بالعباسية، وسط توافد أهل وجيران الراحل الى سرادق العزاء.





وتوفى مجدى طلعت امس الجمعة، بعد صراع مع المرض، حيث أصيب بجلطة في المخ نقل على أثرها إلى قسم المخ والأعصاب بمستشفى الدمرداش، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن أسرته بالدراسة.





يذكر أن المطرب الشعبي مجدي طلعت، اشتهر بعدة أغنيات منها "شيال الحمول، برافو عليك، عاجبنى أوى، خليك شاهد يا رب، ثمن الغربة، أصعب دمعتين"، وغيرها.