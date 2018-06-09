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سعر الدولاراليوم السبت 9/6/2018 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

السبت 09/يونيو/2018 - 10:36 م
سعر الدولاراليوم السبت 9/6/2018 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 9-6-2018 ، لتسجل العملة الأمريكية نحو 17.82جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع .


وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.


وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي

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