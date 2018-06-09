سعر الدولاراليوم السبت 9/6/2018 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم السبت 9-6-2018 ، لتسجل العملة الأمريكية نحو 17.82جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع .





وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.



