محمد مرجان يكشف كواليس اجتماع مجلس الأهلي اليوم

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن المكتب التنفيذي ناقش خلال إجتماعه الذي عٌقد اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة عددًا من الملفات المهمة وعلى رأسها ملف الإنشاءات في فروع النادي.

وأوضح أن المكتب اجتمع مع المهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، للوقوف على آخر مستجدات العملية الإنشائية وخطة تطوير مرافق النادي، حيث قام بتقديم تقرير مبدئي لما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.

وأكد المستشار الهندسي خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذى، إن فرع مدينة نصر يشهد العمل على الانتهاء من تكييف صالة الكاراتية بشكل كامل، حيث من المقرر أن يتم تسليمها بتاريخ 14 يوليو القادم، كما سيتم تسليم منطقة جلوس الأعضاء بعد تطويرها بتاريخ 8 ديسمبر القادم، إلى جانب التنسيق مع لجنة المنافذ للبدء في طرح منطقة المنافذ الخدمية لأعضاء الجمعية العمومية على أعلى مستوى، لكي تقوم اللجنة باختيار المنافذ التي تقدم أفضل خدمة للأعضاء بشكل مناسب والحفاظ على الأسعار المخفضة.

وأشار إلى أنه سوف يتم تسليم منطقة المجمع الترفيهي لحمامات السباحة بفرع مدينة نصر عقب الانتهاء من كافة الأعمال بتاريخ 15 ديسمبر، كما سيتم الانتهاء من العمل في أسوار الفرع بالكامل بتاريخ 1 ديسمبر.

أما مقر الجزيرة فقد أكد المستشار الهندسي أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بصالة الكاراتية بعد تجديدها وتجهيزها لاستقبال فرق النادي وأعضاء الجمعية العمومية بتاريخ 1 ديسمبر القادم، وأكد البدء في أعمال تطوير المبنى الاجتماعي بداية من 1 يوليو القادم، على أن يتم الانتهاء من ذلك في 1 أبريل 2019.

وأضاف مرجان أن المكتب التنفيذي أوصى بالاتفاق مع المستشار الهندسي، على إنشاء صالة تنس طاولة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بمقر الجزيرة بسعة 4 طاولات، وتسليمها بتاريخ 1 أغسطس القادم، إلى جانب تحديد يوم 17 يوليو لاستلام منطقة العيادات بعد تطويرها بالشكل اللائق، لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي وتقديم خدمة الكشف الدوري على الأعضاء.

أما فرع الشيخ زايد فقد تم تسليم الموقع لإنشاء المبنى الاجتماعي الجديد طبقًا للرسومات الهندسية لجهاز مشروعات الخدمية الوطنية، مع الموافقة على طرح 5 منافذ جديدة لخدمة أعضاء النادي، إلى جانب توسعة مسجد السيدات، على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال خلال شهر عقب انتهاء اجازة عيد الفطر.

وبخصوص فرع التجمع الخامس قام المستشار الهندسي بعرض الموقف الكامل للفرع، حيث من المقرر أن يجتمع المستشار الهندسي لمجلس الإدارة مع محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي للوقوف على كافة الإجراءات المطلوبة لتوقيع العقد الفعلي مع هيئة المجتمعات العمرانية، والعرض بعد ذلك على المكتب التنفيذي في جلسته المفتوحة يوم الثلاثاء القادم.

وقرر المكتب الاستمرار في انعقاد الجلسة لمتابعة تطورات قيد لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بعد التعديلات الأخيرة بخصوص قيد اللاعبين في قوائم الموسم الجديد، كما أوصى المكتب بالموافقة على تعيين مدرب تنس طاولة لرواد النادي.