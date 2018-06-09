الدنيا صيام.. 6 نصائح للحفاظ على "رشاقة الجسم" في آخر أيام رمضان

مع تعود المعدة على فترة الصيام، يبدأ الصائمين في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم في تناول الأطعمة بشكل كبير أو غير معتاد عن الأيام الأولى من الشهر، الأمر الذي قد يسفر على تغيير شكل الجسم للأسوء.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الإعتماد عليها في تلك الأيام للحفاظ على رشاقة الجسم

- الحرص على ممارسة أي نوع من انواع التمارين الرياضية ليس من الضرورى الذهاب إلى الجيم ولكن يُمكن ممارسة رياضة السير، أو الركض أو قفز الحبل.

- تناول كميات كبيرة من المياه في الفترة بين الفطار والسحور مع استبدال العصائر الطبيعية بدلًا من المشروبات الغازية.

- لعدم تناول أطعمة كثيرة تزيد الوزن، يمكن الإعتماد على التمر لأنه من الفواكه الغنية بالسكر، ويساعد على عدم الإحساس بالجوع طوال شهر رمضان، لذلك هو المشروب الأساسى فى هذا الشهر الكريم، وكى لا تشعر بالجوع بين الإفطار والسحور وتأكل كثيراً، تناول حبات قليلة من التمر مع شرب كوب من الماء، ويمكن أن يكون هذا سحورك كي لا تشعر بالجوع اليوم التالى.

- يمكن استخدام الحلويات كبديل لتناول الأطعمة الكثيرة التي تزيد الوزن، ولكن بشرط ألا تتناول أكثر من قطعيتن صغيرتين حتى لا يزيد وزنك، ويجب أن تشرب كوب مياة قبل أكل الحلويات لأنه يحفز على الشبع ويجعلك لا تأكل الكثير من الحلويات.

- ينصح أن تكون وجبة السحور عبارة عن لبن أو بيض مسلوق مع برتقالة أو التمر واللبن أو الخيار مع الجبنة لأن تلك المكونات من شأنها أن تعمل على حرق الدهون بكمية أكبر.

- الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر ومنتظم خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم حتى لا يزداد الوزن، خاصة وأن تلك الأيام تشهد خمولًا من الصائمين.