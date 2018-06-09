"مشاجرة" بين أهالي قرية تتسبب في تأخر قطارات "القاهرة- السد العالي"

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر بعض القطارات على خط القاهرة السد العالى نتيجة مشاجرة بين الأهالى على خطوط السكك الحديدية من الجهتين بالقرب من محطة كفر عمار على خط القاهرة السد العالي.



