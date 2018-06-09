"مشاجرة" بين أهالي قرية تتسبب في تأخر قطارات "القاهرة- السد العالي"
السبت 09/يونيو/2018 - 10:34 م
كرستينا عياد
أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم عن تأخر بعض القطارات على خط القاهرة السد العالى نتيجة مشاجرة بين الأهالى على خطوط السكك الحديدية من الجهتين بالقرب من محطة كفر عمار على خط القاهرة السد العالي.
وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه على الفور تم التنبيه باتخاذ اجراءات السلامة حرصا على امن وسلامة مسير القطارات والركاب وتعتذر الهيئة نتيجة تاخير بعض القطارات باسباب لا علاقة للهيئة بها.
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