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وزير البترول الأسبق: مصر تنتج مليون برميل غاز وبترول يوميًا

السبت 09/يونيو/2018 - 10:35 م
وزير البترول الأسبق: مصر تنتج مليون برميل غاز وبترول يوميًا
المهندس أسامة كمال
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جهاد جمال
 
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إننا أغنياء جدًا ولكن لا نجيد إدارة محفظتنا، مشيرًا إلى أن مصر تنتج يوميًا ما يزيد عن مليون برميل من الغاز والبترول وعدد سكانها 104 مليون. 

وتابع كمال، خلال حواره المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الهند عددها 300 مليون ولا يزيد إنتاجها يوميًا عن 1000 برميل، مشيرًا إلى أن ما نراه في كل الدول العربية نتيجة المؤامرة الخارجية التي تحاك للاستيلاء عن مصادر الطاقة تجعلنا مشغولين للدفاع عن أنفسنا على الأرض.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن تلك المؤامرة الخارجية تستهلك مبالغ كبيرة بالنسبة لمصر وجميع الدول العربية، ما بين شراء السلاح والتدريبات ومقاومة الارهاب، مشيرا إلى أن الثقافة العربية مؤثرة على المجتمع العربي والإفريقي، وحائط صد.

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