الأهلي يحسم مصير "معلول وأزارو"





أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لجنة الكرة لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة بيع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق أو أي لاعب من الأجانب الثلاثة؛ جونيور أجايي ووليد أزارو وعلي معلول.





وأضاف القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي أن لجنة الكرة لم تحدد أي سعر لبيع معلول أو أي لاعب من الثلاثي المذكور، خاصة أن هناك قرارا مسبقاً بأنه لا توجد نية لبيع أي منهم؛ من أجل الحفاظ على قوام الفريق؛ لأن الهدف هو استكمال مسيرة البطولات والعمل على الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.





وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن هو عارٍ تماما من الصحة وليس له وجود على أرض الواقع؛ لأن الثلاثي من الركائز الأساسية للفريق، ويصعب التفريط في أحدهم خلال الفترة الحالية



