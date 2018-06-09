بحضور زينة ورامي صبري ومشاهير المجتمع.. محمد حامد يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

حرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أمس الجمعة، على تلبية دعوة المنتج محمد حامد لحضور حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه لأصدقائه المقربين من الوسط الفني والذي احتفل خلاله هذا العام بعيد ميلاد زوجته ريم رأفت، وذلك بالمنصورية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

حضر الحفل كل من النجمة زينة وشقيقتها ياسمين، النجم رامي صبري وزوجته شيرين، المنتج ياسر سليم رئيس مجلس إدارة قنوات الحياة، المنتج محمد علام وزوجته الفنانة مروة نصر، الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، الفنان رامي وحيد.

كما حضر أيضا الكاتب الصحفي هاني عزب، المصور أحمد كوتي، الكابتن مجدي عبد العاطي، الإعلامية سهير جودة، المصور عماد قاسم وزوجته الفنانة شيماء عبيد، ، خبيرة التجميل زينة النجار، دنيا حامد ملكة جمال مصر لعام 2010 شقيقة المنتج محمد حامد، دكتور التجميل محمود سيد وزوجته الفنانة علياء صبحي، الدكتور هاني ابو النجا وخطيبته كارولين سيموليان، ومريم الشرقاوي، ملك الشرقاوي.