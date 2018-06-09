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تردد قنوات beIN MAX الناقلة لكأس العالم روسيا 2018

السبت 09/يونيو/2018 - 10:30 م
تردد قنوات beIN MAX الناقلة لكأس العالم روسيا 2018
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مني العوضي
 

 ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد انطلاق بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 14 يونيه حتى 15 يوليو 2018، ويشارك في البطولة 32 منتخب من ضمنهم 4 منتخبات عربية وهي؛ مصر وتونس والمغرب والسعودية.

 

يقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم، والتي تضم منتخبات؛ روسيا والسعودية وأوروجواي، ويخوض الفراعنة أولى مواجهاته في البطولة أمام الأوروجواي يوم 14 يونيه المقبل.

 

ومن المنتظر أن تذيع قنوات "beIN " مباريات كأس العالم من خلال النقل الحي عبر قنواتbeIN MAX HD1  beIN MAX HD3، beIN MAX HD2 و beIN MAX HD4، وذلك من خلال التردادات الآتية:


- قنوات: beIN MAX HD4 ، beIN MAX HD1: وترددها 12245 ومعدل الترميز 27500


- قنوات: beIN MAX HD 2  ، beIN MAX HD 3: وترددها 12264 ومعدل الترميز 27500

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