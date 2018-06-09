دفعة 105 حربية تكرم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة (صور)

نظمت دفعة 105 حربية حفل تكريم خاص لأسر الشهداء من دفعتهم وتكريم المصابين بحضور قيادات من القوات المسلحة، وذلك بدار الهيئة الهندسية.





وقام اللواء أركان حرب عصمت عبد العزيز مراد مدير الكلية الحربية السابق بتكريم عدد من أسر شهداء الدفعة 105 ومنهم أسرة الشهيد نقيب أحمد حسين جودة، عبدالقادر محمدي، عبدالرحمن الشناوي، ميلاد جورجي مجدي، محمد مصطفي محمد، محمد حسن محمد، محمد علاء الدين سرور، احمد محمد صبري، جمال الدين صدقي، عبدالله نجيب الجندي، كريم احمد العزب، محمد حمدي سيد، صالح محمد صالح، محمد اشرف فاروق، حسن عبدالسلام، عبدالقادر مجدي.