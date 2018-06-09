محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة مستجدات حادث برج العرب
السبت 09/يونيو/2018 - 10:27 م
محمد رجب - دينا حسن
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة بمتابعة وحل أية مستجدات في بخصوص واقعة تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المحافظة.
وكان ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، عن تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المدينة، دون حدوث أية اشتعالات أو حرائق.
وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية ومديرية الشئون الصحية وكافة الجهات المعنية والتوجه لموقع الحادث وتمت السيطرة عليه في الحال، الذي خلف 39 مصابا.