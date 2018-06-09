محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة مستجدات حادث برج العرب

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة بمتابعة وحل أية مستجدات في بخصوص واقعة تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المحافظة.





وكان ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، عن تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المدينة، دون حدوث أية اشتعالات أو حرائق.



