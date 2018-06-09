ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة مستجدات حادث برج العرب

السبت 09/يونيو/2018 - 10:27 م
محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بمتابعة مستجدات حادث برج العرب
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة بمتابعة وحل أية مستجدات في بخصوص واقعة تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المحافظة.

وكان ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسيّة بالمحافظة، عن تسرب غاز الأمونيا من المواسير الممتدة لوحدة تجفيف الخضروات من داخل مصنع فرج الله بمدينة برج العرب غرب المدينة، دون حدوث أية اشتعالات أو حرائق.

وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية ومديرية الشئون الصحية وكافة الجهات المعنية والتوجه لموقع الحادث وتمت السيطرة عليه في الحال، الذي خلف 39 مصابا.
المزيد عن: غاز الامونيا سكرتير المحافظة تسرب غاز الامونيا برج العرب الإسكندرية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:30 PM