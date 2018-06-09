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شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية

السبت 09/يونيو/2018 - 10:25 م
شباب أبو سليم ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
جانب من حفل تكريم حفظة القرآن الكريم
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نظم عدد من شباب قرية أبو سليم بمحافظة الشرقية، حفلًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور محمد السيد أحمد عبدالعاطي، مدير عام بالتربية والتعليم بالمدينة المنورة، ومحمد إبراهيم، والشيخ عبدالعزيز المسلمي، وهاني خليل، والشيخ محمد عبدالسلام، وعلاء الشرقاوي رئيس شبكة إذاعة وسط الدلتا، وعدد من أبناء القرية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يليه كلمة علاء الشرقاوي، الذي تحدث عن فضل القرآن الكريم، مناشدًا أولياء الأمور بأهمية الحفاظ على تعليم أطفالهم القرآن منذ الصغر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ”من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أُلبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان، لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذا؟، فيقال: بأخذ ولدكما القرآن".

كما تم تكريم لجنة التحكيم والتي ضمت عددًا من الأئمة وموجهي القرآن الكريم بالأزهر الشريف، ثم كلمة محمد السيد أحمد عبدالعاطي، وهاني خليل متحدثًا عن فضل القرآن كأفضل نص عربي صحيح يمكن أن يحفظه الأطفال وتتعلمه الأجيال.

وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين من حفظة القرآن الكريم كاملًا،  وثلاثة أرباع القرآن، ونصفه، وربعه وخمسة أجزاء، بتسليم الطلاب شهادت تقدير ومبالغ مالية.
شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
شباب "أبو سليم" ينظمون احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالشرقية
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