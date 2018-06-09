ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى عن خطط المصريين للمنتخب: "بلاش فتي"

السبت 09/يونيو/2018 - 10:25 م
أحمد موسى عن خطط المصريين للمنتخب: بلاش فتي
أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
دعا الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري دعم المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، مضيفا ساخرًا: "إحنا 104 مليون مواطن وكل واحد فينا عنده خطة للمنتخب.. أرجوكم خلوا الخطط بتاعتنا بعيد.. بلاش فتي".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المنتخب المصري يمثل 11 مقاتل داخل الملعب، مؤكدا أن المباريات الودية ليست مقياس.
المزيد عن: صدي البلد المنتخب المصري المنتخب اخبار مصر أحمد موسى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
0
x
20:45
1
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:30 PM