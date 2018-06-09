أحمد موسى عن خطط المصريين للمنتخب: "بلاش فتي"

دعا الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري دعم المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، مضيفا ساخرًا: "إحنا 104 مليون مواطن وكل واحد فينا عنده خطة للمنتخب.. أرجوكم خلوا الخطط بتاعتنا بعيد.. بلاش فتي".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المنتخب المصري يمثل 11 مقاتل داخل الملعب، مؤكدا أن المباريات الودية ليست مقياس.

