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برشلونة يستهدف نجم إشبيلية

السبت 09/يونيو/2018 - 08:59 م
برشلونة يستهدف نجم إشبيلية
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الفجر الرياضي
 
ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن آخر التقارير الصادرة عن صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بأن برشلونة يعتزم التعاقد مع الفرنسي كليمينت لينجليت نجم إشبيلية عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 35 مليون يورو.

وأكد الموقع الإيطالي بأن ممثلو البلوجرانا كانوا على اتصال بالفرنسي لشرح ما يتوقعه إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة منه ووصف دوره داخل الفريق.

في غضون ذلك، التقى النجم السابق لنانسي مع مدرب أشبيلية بابلو ماكين والمدير الرياضي للنادي يواكين كاباروس الأربعاء الماضي عندما حاول كلاهما إقناعه بأن تطويره كلاعب كرة قدم سيكون أفضل عندما يبقى في الفريق الأندلسي.

طلب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أن يتم منحه بضعة أسابيع للتفكير في مستقبله على الرغم من أنه يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يحصل برشلونة عليه وأن يكون لشارون أوميتي شريك جديد في الدفاع يأتي في بداية الموسم المقبل. وأفاد كالتشيو ميركاتو بأنه من المتوقع أن يتم الاتفاق في أوائل يوليو.

المزيد عن: كليمينت لينجليت برشلونة إشبيلية
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