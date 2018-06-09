كل ما يجب عليكِ معرفته عن سن اليأس

سن اليأس هو العمر الذي تبدأ فيه عملية انقطاع الطمث عند المرأة، هذه الحالة تحدث عند جميع النساء مع التقدم في العمر، عندها تتوقف الدورة الشهرية وتتوقف عملية الإباضة ما معناه عدم القدرة على الإنجاب في هذا العمر.





ما سبب انقطاع الطمث عند المرأة؟

على عكس الرجل الذي يولد ولديه عدد لا نهائي من الحيوانات المنوية، فإن الأنثى تولد بعدد محدود من البويضات المخزن في المبيضين، بحيث تكون وظيفة المبيضين تخزين البويضات وإفراز هرمون الإستروجين والبروجسترون المسؤولين عن عملية التبويض فيما بعد، وعند توقف المبيضين عن إصدار البويضة كل شهر يحدث انقطاع للطمث ولا يكون هناك وجود بعدها للدورة الشهرية.





الغالبية العظمى من النساء يحدث لديهن انقطاع للطمث بدايةً من عمر الأربعين، إلا أن هناك نسبة من النساء يصلن لمرحلة انقطاع الطمث في أعمار مبكرة في مرحلة الثلاثينيات نتيجة لعوامل أخرى مثل: العمليات الجراحية ومشكلات الرحم والمبايض.





ما أعراض انقطاع الطمث؟

يعاني معظم النساء مع انقطاع الطمث من حالة مفاجأة في تغير درجة حرارة الجسم، والشعور بالحرارة فجأة والشعور بالبرد بعدها مباشرةً، وتختلف شدة هذه الحالة من امرأة لأخرى، إلى جانب هذا توجد بعض الأعراض التي تعاني منها بعض النساء على فترات غير منتظمة مع بلوغ سن اليأس، مثل:





- الأرق .

- تقلبات مزاجية حادة .

- إعياء شديد .

- الشعور بالحكة في بعض أجزاء الجسم .

- زيادة معدل ضربات القلب .

- الصداع .

- آلام المفاصل والعضلات .

- تغيرات في الرغبة الجنسية مع الزوج .

- جفاف المهبل .

- مشاكل في السيطرة على المثانة، وصعوبة التحكم في نزول البول بعض الأحيان .





ما المشكلات الصحية المرتبطة بالوصول إلى سن اليأس؟

هناك عدد من المشكلات الصحية التي تعاني منها مجموعة كبيرة من النساء بعد الوصول لسن اليأس وانقطاع الطمث، هذه المشكلات مرتبطة بافتقاد الجسم لهرمون الأستروجين وعلى رأسها:





- هشاشة العظام .

- أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم .

- مشكلات المثانة .

- مشكلات في الذاكرة .

- زيادة التجاعيد في البشرة .

- ضعف العضلات .

- ضعف الرؤية .

- زيادة الوزن.





ما سبل الوقاية من المشكلات الصحية المتكررة بعد انقطاع الطمث؟

- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة المتوازنة.

- ممارسة الرياضة أمر حتمي في هذا العمر.

- تناول ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًّا.

- تناول المكملات الغذائية وخصوصًا فيتامين "د" والكالسيوم والحديد بجرعات يحددها الطبيب.

- الحد من تناول الكافيين والدهون والكربوهيدرات سهلة الهضم.





هل يؤثر انقطاع الطمث على العلاقة الحميمة؟

الأعضاء الجنسية لا تتأثر بانقطاع الطمث، وقدرتك على الوصول للنشوة لن تتغير، المتغير الوحيد هو حالتك المزاجية المرتبطة بفقدان هرمون الأستروجين، بل ينصح الأطباء بالاهتمام بالعلاقة الحميمة كثيرًا بعد انقطاع الطمث لتحسين الحالة المزاجية، وتجنب حدوث ترهلات في المهبل ومشكلات في المبايض.



