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متحدث "الرئاسة" ينشر فيديو من استقبال السيسي للمنتخب الوطني

السبت 09/يونيو/2018 - 09:00 م
متحدث الرئاسة ينشر فيديو من استقبال السيسي للمنتخب الوطني
السيسي وصلاح
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الفجر
 
نشر السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو من اتسقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء منتخب كرة القدم الوطني قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم.

وكان السيسي استقبل اليوم أعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العالم (روسيا 2018)، بحضور المهندس/ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وصرح "راضي" أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير.
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