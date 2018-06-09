مجدي الجلاد: "10% من الجمعية العمومية لـ الصحفيين دخلوا النقابة بالوسطة"



وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن 10% من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين دخلوا النقابة بالوسطة، متابعًا: "في ناس دخلت للنقابة بصحف من تحت بير السلم".





قال الإعلامي مجدي الجلاد، إنه لو كان نقيبًا للصحفيين فسيقوم بشطب كل من دخل للنقابة بالوسطة، معقبًا: "في مؤسسات صحيفة وقومية كبيرة دخلت ناس كتير بالوسطة".