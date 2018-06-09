عاجل.. رحيل فتاة جيمس بوند الأولى عن عمر 90 عاما

رحلت أمس الممثلة الإنجليزية الشهيرة أونيس جيسون، والتي لعبت أولى أدوار فتيات العميل السري جيمس بوند، عن عمر ناهز 90 عاما.





وأعلنت الصفحة الرسمية لاونيس جيسون عبر تويتر رحيلها اليوم قبل ساعات قائلة: "أسفنا كثيرا لرحيل أونيس في الثامن من الشهر الجاري، فهي امراة رائعة تركت انطباعا جيدا بداخلنا جميعا".





ولعبت جيسون دور سيلفيا ترينش امام الممثل الإنجليزي الشهير شون كونري، بأولى أفلام جيمس بوند بعنوان "Dr No" عام 1962، والتي ساعدته على قول أحد أشهر جمله على الإطلاق وهي "بوند.. جيمس بوند".