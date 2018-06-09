ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"روسيا اليوم": والد أمير قطر يحضر حفل افتتاح مونديال روسيا

السبت 09/يونيو/2018 - 09:00 م
روسيا اليوم: والد أمير قطر يحضر حفل افتتاح مونديال روسيا
طباعة
الفجر
 
أكدت مصادر مطلعة لـRT أن من بين ضيوف حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 والتي تنطلق في روسيا بعد 5 أيام، سيكون الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوالد سيشارك في حفل الافتتاح مع وفد حكومي ورياضي كبير وفقا للمصدر الذي لم يستعبد وصول أمير قطر الشيخ تميم إلى موسكو لبضع ساعات يوم الافتتاح.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المزيد عن: مونديال روسيا لكرة القدم قطر روسيا اليوم روسيا حفل افتتاح مونديال روسيا افتتاح مونديال روسيا أمير قطر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 9:20:01 PM