الجلاد: الحكومة الحالية جيدة في بعض الملفات خاصة الاقتصادي



قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن الحكومة الحالية جيدة في بعض الملفات، خاصة في الملف الاقتصادي، لكن هناك الكثير من الطبقات في مصر تعاني، ويجب أن يصل إليها ملف الحماية الاجتماعي.



وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "لو الجزيرة بعتت لي مليون دولار للظهور عليها، هجرعلهم المليون دولار وزيادة عليهم دولار".



