مؤازر على طول الخط.. حكاية "السيسي" مع منتخب مصر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على لقاء بعثة الفراعنة قبيل سفرها إلى روسيا لخوض منافسات كأس العالم 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي "اطمأن على الحالة الصحية للاعب محمد صلاح، الذي أكد أن حالته تتحسن على نحو ملحوظ وفي طريقه للتماثل للشفاء بإذن الله."

وأضاف: "السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب كرة القدم الوطني في بطولة كأس العالم، مؤكداً ثقته الكاملة في إدراك بعثة المنتخب الوطني لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومطالباً جميع أفراد البعثة ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لمنتخبه الوطني بكل الاحترام والتقدير. كما شدد السيد الرئيس على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم".

السيسي لـ "محمد صلاح": سلامتك أهم

وكشف عدد من أعضاء اتحاد كرة القدم المصري تفاصيل حوار قصير دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي واللاعب محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال استقبال الرئيس لبعثة المنتخب المصري قبل سفرها للمشاركة في مونديال روسيا.

وقالوا إن الرئيس حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية للاعب ومدى تماثله للشفاء، وخلال مصافحته له بادر الرئيس اللاعب بسؤال عن حالته، وأجاب صلاح بأنه تماثل للشفاء، وسيشارك مع الفريق في مباريات المونديال، مضيفاً أنه وبنسبة كبيرة سيكون قادراً على المشاركة في أولى مباريات المنتخب المصري أمام أورغواي.

وأضاف أعضاء اتحاد الكرة أن الرئيس قال لصلاح "سلامتك أهم"، مطالباً إياه بعدم التعجل في المشاركة قبل التأكد من تمام شفائه.

استقبال في مطار القاهرة

وفى 6 فبراير 2017 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعثة المنتخب الوطنى فور وصولهم إلى مطار القاهرة، عقب حصولهم على المركز الثانى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

تكريم

وفى 9 أكتوبر 2017 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعبى المنتخب المصرى وجهازهم الفنى، والقائمين على المنتخب، لتكريمهم بعد التأهل التاريخى إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسى جميع افراد المنتخب الوطنى، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبطال التأهل التاريخى الذى غاب عن مصر لمدة 28 عاما.