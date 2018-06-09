سفارة المملكة في اندونيسيا تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت سفارة المملكة في اندونيسيا ممثلة في إدارات وأقسام السفارة ذات العلاقة وخاصة القسم القنصلي وقسم شؤون السعوديين عن مواصلة العمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك لإنجاز معاملات السعوديين المتواجدين في اندونيسيا خلال هذه الفترة ولتقديم المساعدة للسياح في حالة تعرضهم لأي طارئ لا سمح الله .





وأكد سفير المملكة في اندونيسيا السفير اسامة بن محمد الشعيبي أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظهما الله وحرصهما الدائم على خدمة المواطنين وتقديم يد العون لهم في اي وقت.





وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع السفارة عن طريق جوال الطوارئ اوالاتصال بالارقام. المدونة او عن طريق خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة بالسفارة :





السفارة. 622128094000+، فاكس 622129039416+، شؤون السعوديين: 622129037598 +، 622129023444+، جوال الطوارئ 628553003000+