عاجل.. "الصحة": ارتفاع عدد مصابي انفجار ماسورة غاز ببرج العرب لـ33 شخصًا

قال مسئول بوزارة الصحة، إن عدد مصابي انفجار ماسور غاز برج العرب ارتفع لـ33 مصابًا، وتم نقل المصابين لمستشفى برج العرب المركزي، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات إلى الآن غير نهائية، ومعظم الإصابات بسبب الإحتناقات.



وتابع في تصريحات له مساء السبت، أن الانفجار حدث في مصنع ألومنيوم ببرج العرب في إسطونات غاز، لافتًا إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين كلف بإمداد مستشفى برج العرب بفريق من أساتذة الجراحة، وبما تحتاجه من إمدادات طبية.





