ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. "الصحة": ارتفاع عدد مصابي انفجار ماسورة غاز ببرج العرب لـ33 شخصًا

السبت 09/يونيو/2018 - 08:52 م
عاجل.. الصحة: ارتفاع عدد مصابي انفجار ماسورة غاز ببرج العرب لـ33 شخصًا
وزارة الصحة - ارشيفية
طباعة
كساب أحمد
 
قال مسئول بوزارة الصحة، إن عدد مصابي انفجار ماسور غاز برج العرب ارتفع لـ33 مصابًا، وتم نقل المصابين لمستشفى برج العرب المركزي، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات إلى الآن غير نهائية، ومعظم الإصابات بسبب الإحتناقات.

وتابع في تصريحات له مساء السبت، أن الانفجار حدث في مصنع ألومنيوم ببرج العرب في إسطونات غاز، لافتًا إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين كلف بإمداد مستشفى برج العرب بفريق من أساتذة الجراحة، وبما تحتاجه من إمدادات طبية.

المزيد عن: مصر برج العرب الصحة التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 9:30:05 PM