ننشر جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المقررة 22 يونيو

تناقش الجمعية العمومية غير العادية للأطباء المزمع عقدها الجمعة 22 يونيه، العديد من القضايا التي تخص المهنة والأطباء، وجاءت كالأتي:

1- قضية التعدي على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء.





2- قضية تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات.





3- الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.





4- التعسف الإداري ضد الأطباء ( الندب التعسفي، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة ).





5- رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤.



