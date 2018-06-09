ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى 3 بنوك مصرية

السبت 09/يونيو/2018 - 08:48 م
سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى 3 بنوك مصرية
طباعة
 

يعرض لكم " الفجر “سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى 3 بنوك حكومية، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .


سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى مصر


شهد سعر الدولار اليوم السبت 9/6/2018 استقرارا أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقا للبنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك المركزى


سجل الدولار اليوم السبت 9/6/2018 فى البنك المركزى 17.82 جنيه للشراء و17.95 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار السبت 9/6/2018 فى بنك مصر


سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.8جنيه للشراء و17.9 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.


سعر الدولار السبت 9/6/2018 فى البنك الأهلى


سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.




المزيد عن: سعر الدولار امام الجنية سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار اليوم الدولار الان الدولار اسعار العملات اسعار الدولار اليوم فى مصر اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبارمصر اخبار البنوك اخبار الاقتصار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
1
x
18:00
3
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
5
x
18:00
1
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:15
0
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
0
x
20:00
0
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 9:20:01 PM