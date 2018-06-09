عاجل.. ارتفاع عدد مصابي تسرب غاز الأمونيا إلى 33 حالة بـ"برج العرب"



وأضافت أن المصابين حالاتهم مستقرة، وأنهم يخضعون لجلسات نبيوليزر.



شهد مساء اليوم السبت مصنع فرج عامر في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية تسرب غاز الأمونيا دون حدوث حريق أو نار مشتعلة، وقد أصيب عشرة من العاملين بحالات اختناق.



وقالت مديرية الصحة بالإسكندرية، في بيان إعلامي، إنه تم نقل حالتين إلى مسشتفى برج العرب، و8 حالات قد تم إسعافهم بجوار المصنع.

أكدت مصادر بـ"صحة الإسكندرية"، ارتفاع اعداد المصابين بحالات اختناق تسرب غاز الأمونيا إلى 33 حالة، وأن جميع الحالات اختناق بسيط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برج العرب العام.